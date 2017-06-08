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85-летний пенсионер Александр Добриян создал сказочный парк из пластиковых бутылок

08.06.2017 - 12:17

За рулём любимого трактора и с дорогой сердцу собакой Мухой – так можно часто увидеть Александра Андреевича. Наш герой живёт в скромной, но очень уютной деревне «Новая вёска». Его участок знают многие, ведь здесь поселилась настоящая самодельная сказка.

Необычным хобби Александр Андреевич увлёкся около двух лет назад. Оно стало для пенсионера отдушиной и смогло облегчить грусть от потери любимых жены и сына. И вот уже который год, в тёплую погоду на его участке не смолкает звонкий детский смех.

Александр Андреевич любит мастерить с детства. Он сам придумывает, что сделать, экспериментирует с дизайном. Так, в сказочном парке живут обезьяна с детёнышем, медведь и даже есть домик для белочек.

Парк Александра Андреевича – сплошная фантазия. Домик белочки расположился по соседству с высокими пальмами.

Мельницы, разноцветные столбики, дворец из 640-ка пробок и одни из любимых птиц нашего героя – орлы-охранники парка. В самодельной сказке есть и специальные зоны отдыха. К примеру, вязаные качели. Правнуки их обожают. А сам Александр Андреевич любит отдохнуть здесь.

Помимо парка, наш герой занимается огородом. Александр Андреевич рос в труде, поэтому всегда снимает хороший урожай и любит делиться им с близкими.

Наш герой отработал 40 лет на отечественном заводе. Ему приятно каждый год получать поздравления, ведь это знак того, что его помнят. В свои 85 Александр Андреевич не засыпает, пока не составит план на следующий день. Какие бы трудности не готовила жизнь, наш герой верит в лучшее и знает, что хочет и может быть полезным. Хотя бы потому, что его мечта осчастливить правнуков уже сбылась. Ведь он подарил им сказку.

Говорят, что аисты селятся только рядом с добрыми и светлыми людьми. Александр Андреевич сам смастерил аистов. Они живут в его сказочном парке.

У нашего героя масса планов. Мы уверены, что Александр Андреевич их осуществит, а мы вновь навестим его, чтобы вместе полюбоваться волшебным парком и блеском живых, искренних глаз нашего героя.

Александр Добриян
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