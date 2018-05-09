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9 мая сборная Беларуси сыграет с Швейцарией на ЧМ по хоккею

09.05.2018 - 12:32

Новости Беларуси. 9 мая сборная Беларуси проведет четвертый матч на чемпионате мира по хоккею. 

Соперниками нашей команды станет сборная Швейцарии. Матч начнется в 17:15 по белорусскому времени. 

Напомним, что три предыдущих матча против Швеции, Франции и России белорусская сборная проиграла. Накануне главный тренер сборной Дэйв Льюис покинул свой пост, вслед за ним тренерский штаб покинул Андрей Мезин. 

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Ранее хоккеисты из Швейцарии обыграли команды Австрии и Словакии, а уступили сборной Чехии. 

Фото: vk.com/by_hockey

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