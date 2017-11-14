«Я этим живу». Большое интервью Александра Глеба о работе на «Матч ТВ», дочери и любимой кухне

Александр Глеб, шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Республики Беларусь», победитель Лиги чемпионов УЕФА:

Да, 30 лет получается.



Александр Глеб:

Меня отец отвёл. Это был такой день… Очень насыщенный. В принципе, Советский союз, все мы во дворе играли в футбол, и я особо о профессиональном виде спорта не думал.



Надо было чем-то заниматься…



Александр Глеб:

Да, я и гимнастикой занимался…



Почему папа выбрал футбол?



Александр Глеб:

Он фанат. Просто… он сумасшедший по футболу!



Если бы отец обожал дартц или хоккей, Вы бы стали хоккеистом?



Александр Глеб:

Думаю, да. Он меня повёл. Я не очень хотел. Был дождь. Он меня привёл, уже дети занимались и тренер сказал: «Приходи в другой раз!» А я промок, злой. И в итоге, тренер увидел, что я разозлился, и сказал: «Ладно, переодевайся…» Так и началось…



А вот эта черта характера «я разозлился» помогает в игре, осталась ли она?



Александр Глеб:

Да. Я очень был злой, нервный и никогда не любил проигрывать. Всегда любил добиваться чего-то. Конечно, мне помогло это.



Я понимаю, Вы врядли это помните, врядли тренер бы сказал это ученику, но в какой момент Вы поняли, что Вы немножко лучше как футболист, чем те, с кем Вы играете рядом?



Александр Глеб:

В первый день.



В первый день? И тренер Вам так прямо и сказал: «Саша, это будет «Арсенал»… А какие данные должны быть у человека, чтобы понять, что он будущий Александр Глеб, кроме того, что его зовут Александр Глеб?



Александр Глеб:

Наверное, самое главное, чтобы тебя звали Александр Глеб (смеется). Просто у меня получалось. Я всегда был резкий. И, конечно, данные, присущие футболу.



Отец Ваш тоже играл в футбол, или он любил его?



Александр Глеб:

Он безумно его любил, он как фанат уезжал с командами, болел за «Динамо-Минск».

Я видел в Instagram Роналду, у него сын, и по-моему не один, который очень круто играет в футбол… Как Вы думаете, это передаётся по наследству: выдающийся игрок и у него сын будет выдающимся игроком?

Александр Глеб:

Собственно говоря, я слышал другое. Что на детях талантливых футболистов природа отдыхает.

Раз мы уже заговорили о лондонском «Арсенале», каково это: работать с футболистами и преодолевать языковые барьеры? Общаются ли футболисты, либо Вы только в игре: вышли на поле – и всё?



Александр Глеб:

Это очень важно. Футбол – это коллективный вид спорта и, конечно, взаимодействие на поле, разговор, подсказка – всё это необходимо. Для того, чтобы «влится», почувствовать, набрать ту форму, показать тот футбол, который от тебя требуют, конечно, это очень важно.

У Вас богатейший опыт. Вы знаете разные футбольные культуры. Английская Премьер-лига считается с точки зрения физики самой сложной. Вам физически не было это страшно?

Александр Глеб:

Мне не было страшно. Это, действительно, был другой футбол. Он был очень быстрый, динамичный и силовой. Сейчас, конечно, он изменился. А тогда, когда я пришёл, да, это было чисто силовой футбол: это была борьба, конечно, это было тяжело, надо было быстро адаптироваться. Венгер нас поддержал. Мне надо месяцев 4-5, чтобы привыкнуть.

Александр, Вы молодой папа. Каково это – быть отцом девочки?

Александр Глеб:

Это, конечно, круто. Первое время, когда ребёнок маленький, немного не понимаешь, постепенно осознаёшь. Реакция есть ответная: улыбка.

Это, конечно, всё невероятно. Это сейчас такой стимул… Я этим живу!