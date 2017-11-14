«Я этим живу». Большое интервью Александра Глеба о работе на «Матч ТВ», дочери и любимой кухне

Александр Глеб, шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Республики Беларусь», победитель Лиги чемпионов УЕФА:
Да, 30 лет получается.
Александр Глеб:
Меня отец отвёл. Это был такой день… Очень насыщенный. В принципе, Советский союз, все мы во дворе играли в футбол, и я особо о профессиональном виде спорта не думал.
Надо было чем-то заниматься…
Александр Глеб:
Да, я и гимнастикой занимался…
Почему папа выбрал футбол?
Александр Глеб:
Он фанат. Просто… он сумасшедший по футболу!
Если бы отец обожал дартц или хоккей, Вы бы стали хоккеистом?
Александр Глеб:
Думаю, да. Он меня повёл. Я не очень хотел. Был дождь. Он меня привёл, уже дети занимались и тренер сказал: «Приходи в другой раз!» А я промок, злой. И в итоге, тренер увидел, что я разозлился, и сказал: «Ладно, переодевайся…» Так и началось…
А вот эта черта характера «я разозлился» помогает в игре, осталась ли она?
Александр Глеб:
Да. Я очень был злой, нервный и никогда не любил проигрывать. Всегда любил добиваться чего-то. Конечно, мне помогло это.
Я понимаю, Вы врядли это помните, врядли тренер бы сказал это ученику, но в какой момент Вы поняли, что Вы немножко лучше как футболист, чем те, с кем Вы играете рядом?
Александр Глеб:
В первый день.
В первый день? И тренер Вам так прямо и сказал: «Саша, это будет «Арсенал»… А какие данные должны быть у человека, чтобы понять, что он будущий Александр Глеб, кроме того, что его зовут Александр Глеб?
Александр Глеб:
Наверное, самое главное, чтобы тебя звали Александр Глеб (смеется). Просто у меня получалось. Я всегда был резкий. И, конечно, данные, присущие футболу.
Отец Ваш тоже играл в футбол, или он любил его?
Александр Глеб:
Он безумно его любил, он как фанат уезжал с командами, болел за «Динамо-Минск».
Я видел в Instagram Роналду, у него сын, и по-моему не один, который очень круто играет в футбол… Как Вы думаете, это передаётся по наследству: выдающийся игрок и у него сын будет выдающимся игроком?
Александр Глеб:
Собственно говоря, я слышал другое. Что на детях талантливых футболистов природа отдыхает.
Раз мы уже заговорили о лондонском «Арсенале», каково это: работать с футболистами и преодолевать языковые барьеры? Общаются ли футболисты, либо Вы только в игре: вышли на поле – и всё?
Александр Глеб:
Это очень важно. Футбол – это коллективный вид спорта и, конечно, взаимодействие на поле, разговор, подсказка – всё это необходимо. Для того, чтобы «влится», почувствовать, набрать ту форму, показать тот футбол, который от тебя требуют, конечно, это очень важно.
У Вас богатейший опыт. Вы знаете разные футбольные культуры. Английская Премьер-лига считается с точки зрения физики самой сложной. Вам физически не было это страшно?
Александр Глеб:
Мне не было страшно. Это, действительно, был другой футбол. Он был очень быстрый, динамичный и силовой. Сейчас, конечно, он изменился. А тогда, когда я пришёл, да, это было чисто силовой футбол: это была борьба, конечно, это было тяжело, надо было быстро адаптироваться. Венгер нас поддержал. Мне надо месяцев 4-5, чтобы привыкнуть.
Александр, Вы молодой папа. Каково это – быть отцом девочки?
Александр Глеб:
Это, конечно, круто. Первое время, когда ребёнок маленький, немного не понимаешь, постепенно осознаёшь. Реакция есть ответная: улыбка.
Это, конечно, всё невероятно. Это сейчас такой стимул… Я этим живу!