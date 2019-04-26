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Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в справедливой и прозрачной системе международной торговли

26.04.2019 - 11:03

Новости Беларуси. Максимальная координация действий стран-участниц инициативы «Пояс и путь» позволит расширить экономическое сотрудничество и снять существующие барьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на саммите международного сотрудничества «Пояс и путь».

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В эти дни он проходит в китайской столице. Здесь собрались четыре десятка глав государств и правительств. Каждый из них во время сессий делится своим взглядом на дальнейшее развитие глобальной инициативы. В частности, белорусский лидер выделил три основных момента, в которых странам-участницам в ближайшее время нужно добиться практических результатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Беларусь, через которую следуют товарные потоки с востока на запад и с севера на юг, как никто иной заинтересована в существовании справедливой, равноправной и прозрачной системы международной торговли.

На наш взгляд, в ближайшее время надлежит добиться практического результата в трех вопросах.

Во-первых, формирование цифровых транспортных коридоров, прежде всего, между Китаем и Европой. Применение современных спутниковых навигационных пломб позволяет убрать излишние таможенные и иные досмотры, сократить время движения контейнерных поездов почти на неделю. В Беларуси уже успешно ведутся эксперименты по внедрению подобных пломб. Предлагаем соединить усилия уполномоченного руководством Китая оператора и национального белорусского оператора для совместной реализации данного проекта.

Во-вторых, упразднение разрешительной системы международных автомобильных перевозок, что станет дополнительным стимулом для развития транспортно-логистической деятельности.

В-третьих, активное укрепление взаимосвязи инфраструктур. Нужны дальнейшая реконструкция приграничных станций, автомобильных и железных дорог, мостов, создание мультимодальных транспортных узлов. Всё это мы делаем в Беларуси.

Помимо участия в форуме, Александр Лукашенко в эти дни проводит двусторонние встречи на высшем уровне. Так, сегодня, 26 апреля, глава белорусского государства пообщался со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Президент нашей страны отметил, что рассчитывает на значительное развитие двусторонних отношений – для этого есть все предпосылки. Кроме того, во время беседы Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Белград.

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