2021 год объявлен в Беларуси годом народного единства
Новости Беларуси. 2020-й – уже история, а мы начинаем отсчет дней нового 2021 года. Весело и ярко Беларусь отметила этот праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то за новогодним столом в кругу семьи и близких друзей, а кто-то на праздничных локациях, где в минувшую ночь, несмотря на не совсем январскую погоду, можно было окунуться в атмосферу Нового года.
По традиции, за несколько минут до его наступления белорусов с праздником поздравил Президент. В последние мгновения непростого 2020-го Александр Лукашенко обратился к соотечественникам спокойно и уверенно, пожелав всем мира, добра и благополучия. А еще наступивший 2021-й станет годом народного единства, и сегодня мы вместе начинаем писать новую главу нашей независимой Беларуси.
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом-2021: «Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней»
Новогоднее обращение главы государства к белорусам – это многолетняя традиция, однако нынешнее прошло в необычной форме – в очень теплом, почти домашнем кругу единомышленников и друзей, которые собрались во Дворце Независимости.
В этот важный для страны момент рядом с Президентом люди, которые олицетворяют все наше общество: известные врачи и спортсмены, журналисты и артисты, ректоры, преподаватели, силовики, военные и настоящие белорусы – патриоты, которые делают нашу страну сильней и богаче.
Общаясь с главой нашего государства, они также поздравили Президента с наступающим Новым годом и пожелали нашей стране стабильности и благополучия.
Необычно пустые площади и в формате онлайн. Как в разных странах мира встретили Новый 2021 год?
Новости мира. Мир встретил 2021 год. Правда, в этот раз новогодняя ночь прошла в основном в формате онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за пандемии коронавируса улицы и площади мировых столиц оказались непривычно пустыми.
В Италии, Франции и Австрии в главную ночь года действовал комендантский час. В Германии отменили традиционные праздничные фейерверки.
Не смогли оценить красоту салюта над Бранденбургскими воротами даже жители Берлина, где световое шоу имело символическое значение. Таким образом Германия передала председательство в Совете Европы Португалии.
Как встретили 2021 год на островах в Тихом океане?
В Испании бой курантов в полночь на площади Пуэрта-дель-Соль транслировали по телевидению. Сама площадь была полностью пуста.
В новых реалиях встречали праздник и в США. На знаменитой Times Square в Нью-Йорке церемония спуска «хрустального яблока», которая традиционно символизирует наступление Нового года, прошла виртуально.
А на прошедшее онлайн праздничное шоу в качестве почетных гостей пригласили тех, кто в пандемию трудился на передовой.
А вот где с особым размахом встретили 2021-й, так это в китайском Ухане, с которого и началась вспышка коронавируса.
Там карантин остался в прошлом. Жители устроили массовые гуляния.