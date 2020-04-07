Александр Лукашенко: если к концу недели мне доложат, что чего-то не хватает, особенно для защиты врачей – правительства не будет
Новости Беларуси. Многие слышали: врачам не хватает спецодежды, в аптеках масок не найти, с дезсредствами тоже проблемы. А те, что есть, по таким ценам, что рука к кошельку не потянется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это же не дело, что где-то в аптеке нет масок, в частных аптеках... Где-то у врачей чего-то не хватает – респираторов, перчаток, очков или же бахил каких-то. Ну было, недавно были такие случаи. Мы каждый день эту ситуацию мониторим, в том числе и в ваших больницах. Обеспеченность средствами защиты была на низком уровне, поэтому губернаторы, ваши помощники – ваша правая рука. Мы вот только что обсуждали: есть еще проблемы, я их знаю.
Я премьер-министра предупредил и правительство: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает где-то в магазинах, аптеках или больницах, особенно для защиты врачей – правительства не будет. Будут работать другие.
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Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Слушайте, маску эту несчастную не можем сшить. Ну ладно, не для врачей, ну так для населения в этих аптеках. Они же идут, шарфами закрываются некоторые люди. Правильно делают. Ну так неужели мы маску не можем из хлопчатобумажной ткани, из льняной какой-то сшить?
Уже вот Шерстнев начал в школах: школьники начали шить эти маски. Ну а для врачей – так у нас же хватает и нормальных предприятий, которые шьют эти маски. Но говорить сегодня о том, что у нас где-то дефицит – это недопустимо. Поэтому если есть где-то эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром к понедельнику должны эту проблему снять.
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Отдельно Президент останавливается на ситуации с БНТУ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первыми вы закрыли БНТУ, по-моему. Я говорю: «Хорошо». Комитету госбезопасности – доложите мне, где находятся студенты и преподаватели.
И мы промониторили ситуацию вокруг: продавцов, магазины и прочее. Они смеются: только куча преподавателей была из этого БНТУ (напротив какой-то книжный магазин), только, говорит, вышли отсюда. А студенты чем занимались, вы это знаете. Вот мы изолировали, и какой результат? Нулевой!
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