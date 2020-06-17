Александр Лукашенко: мы должны, особенно здесь, в Гродненской области, как привыкли наши люди, зарабатывать всё своим трудом
Новости Беларуси. Перспективы развития Гродненской области, функционирование БелАЭС, создание новых рабочих мест и комфортных условий для жизни людей – эти темы 16 июня стали ключевыми во время рабочей поездки главы государства в западный регион страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная ее цель, конечно, обсудить социально-экономическое развитие Гродненской области. Не теряя ни минуты, разговор по традиции начался еще у трапа вертолета с обсуждения «земных», насущных проблем – подготовки к уборочной кампании и эпидемиологической ситуации. А уже после Александр Лукашенко провел встречу с активом области, с людьми, которые так или иначе влияют на жизнь в регионе, посетил градообразующее предприятие «Гродно Азот» и пообщался с теми, кто там трудится.
Все подробности в репортаже Игоря Позняка.
Будущий онкологический диспансер в Гродно – проект для региона важнейший. Пока город над Неманом – единственный областной центр, где нет такой клиники, а местные жители за помощью обращаются в столицу или другие города. Строители обещают управиться в кратчайшие строки.
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Это – общежитие для будущих медиков. Ключи от комфортабельных комнат студенты получили накануне Нового года. Как обстоят дела на важнейших объектах Гродно? С этого вопроса рабочую поездку в регион начал Президент.
– Это здание стоит примерно 45-50 миллионов.
– Рублей?
– Да.
– То есть 20 миллионов долларов, и можно под ключ сдать?
– Да. Здесь тоже подъездные пути, плоскостные сооружения, волейбольная, баскетбольная площадки.
– Но это тысяча студентов.
– 1 030.
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О маршрутах и гродненских, и трансконтинентальных – в общении с активом области. В зале индустриальный топ-менеджмент, руководители хозяйств, главы районов и городов, депутаты, журналисты. Но то, что разговор будет не только и не столько в региональной плоскости, стало понятно сразу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация в стране складывается таким образом, что она нуждается в конкретном разъяснении и пояснении прежде всего для актива нашей страны. Это моя вторая встреча. На востоке, в Могилевской области, мы провели подобную встречу с активом, и я их подробно проинформировал о ситуации в стране.
Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале
И ответил на те вопросы, которые волнуют сегодня наших людей и прежде вас, мыслеобразующих людей, которые создают настроение, которые образуют настроение в самом обществе.
Мал золотник да дорог – так всегда говорили о Гродненской области. Эталоном регион был и в советское время, пример для подражания и сегодня, в суверенной истории. Например, сельское хозяйство. И хотя посевных площадей здесь меньше, чем у других, по урожайности и валовому сбору область стабильно в лидерах. И дело здесь не только в самых плодородных почвах.
Александр Лукашенко:
Область прочно занимает первое место в республике по темпам производства сельхозпродукции, урожайности зерновых. Да и в промышленности, где, даже несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, о которой только что говорил губернатор, практически удалось сохранить объемы на уровне прошлого года. Это потом оценят, сейчас это не все поймут – что такое в этой ситуации сохранить уровень производства.
Даже Россия, сырьевая страна. Когда спишь – труба работает, выходные можно месяц-два объявить – труба работает, одна, вторая и третья. А коль работает, значит, потихоньку – мало, много, по-разному, в зависимости от цен – все это капает. Что-то в бюджет, что-то спящим. У нас этого нет. Мы должны, особенно здесь, на Гродненщине, как привыкли наши люди, зарабатывать все своим трудом.
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Гродно – это, конечно же, легендарные «Белые росы». Сюжет не вымышленный, но в реальности квартирный вопрос местных точно не испортил. За четверть века обновил квадратные метры каждый второй житель области.
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Гродненщина – регион гостеприимный. Посмотреть есть что, и не только для белорусов. Безвиз – словечко из лексикона последних лет.
Начинали когда-то с Августовского канала. Сейчас западные гости могут приехать к нам без лишних формальностей и Бресте, и в Гродно. Для иностранных туристов удобно, для местного бизнеса выгодно.
Александр Лукашенко: «Будем стремиться к тому, чтобы всё-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата»
Новости Беларуси. Перспективы развития Гродненской области, функционирование БелАЭС, создание новых рабочих мест и комфортных условий для жизни людей – эти темы 16 июня стали ключевыми во время рабочей поездки Президента в западный регион страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интересует белорусов и еще одна тема – уборочная. В 2020 году она пересекается с важнейшим политическим событием. Перипетии нынешней кампании не станут помехой для полевых работ.
Так случилось, что в этом году президентские выборы совпадут с другой, не менее горячей и важной порой для нашей страны – это уборка урожая. У меня простой вопрос: не помешает ли первое событие второму?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беда – это пандемия началась, как я сказал, когда мы в посевную ввязались. И для меня было главное посеять. Вот знаете, вовремя посеяли, сделали. Смотри, какая погода: дожди, вся зеленая Беларусь, все растет. Нам бы вот выдержать еще июль с небольшими хотя бы дождиками, и мы будем с хлебом. Даже впрок заготовлен. И не только же хлеб, и картофель мы больше посеяли, и, когда Россия начала кочевряжиться, мы гречку свою в два раза больше посеяли.
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Мы полностью себя обеспечим, полностью у нас будет все.
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Выборы, не выборы, главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую своих подчиненных, – это уборка. Потому что пандемия, выборы... Это политическая пандемия – выборы – для нас. Они закончатся, а кушать нам всегда хочется. Все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам. Единственное надо, чтобы росла заработная плата. Главное, чтобы она была хотя бы средняя, как у вас. Потому что у нас есть предприятия, где и пониже зарплата. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Уберем хлеб, будет хлеб, и картошка будет. Все будет для того, чтобы обеспечить своих людей.
И выборы мы проведем. Вы не волнуйтесь. Проведем. А что, у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли, чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают, что с вертолета будем деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут. Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут из людей все, вытянут из страны, налоги не заплатили, поехали, продали. Нам такие инвестиции уже не нужны.
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