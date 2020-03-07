Александр Лукашенко: нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть
Новости Беларуси. Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и руководителем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос диверсификации поставок нефти, а также логистики ее доставки, по мнению Президента, не терпит отлагательств. Да и объемы углеводородов, которые нам предлагают экспортеры, немаленькие – более 6 миллионов тон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тема разговора, как вам известно, прежняя – поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало.
Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно. Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие – более 6 миллионов тонн. Если нам это выгодно, значит будем покупать.
На данный момент НПЗ Беларуси работают в условиях сниженной загрузки мощностей. В Мозыре и Новополоцке недополучают порядка миллиона тонн сырья ежемесячно. В январе-феврале объем переработки составил 1 миллион 850 тысяч тонн.
На «Нафтан» начала поступать танкерная нефть, поставленная через Клайпеду
Новости Беларуси. Вторая партия танкерной нефти, поставленная через Клайпедский порт, начала поступать на «Нафтан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о российском сырье, закупленном через трейдеров без премии. Объем составляет 160 тысяч тонн. На предприятие нефть доставляют железнодорожным транспортом. После контрольных процедур по качеству «Нафтан» приступит к переработке.
Александр Лукашенко: нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть
Таким образом, работа по диверсификации поставок черного золота дает результат. В конце марта в Беларуси ожидают азербайджанскую нефть. Она будет поставляться по трубопроводу Одесса – Броды. Кроме того, ряд российских компаний в этом месяце поставят нефть без премии.