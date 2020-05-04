Александр Лукашенко о параде на 9 Мая: «Мы с учётом обстановки очень строго подходим к проведению мероприятий»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главными темами стали предстоящий юбилей Победы, меры борьбы с коронавирусом и подготовка к саммиту ЕАЭС. Глава государства поздравил молдавского коллегу с наступающим праздником и отметил, что при организации торжественных мероприятий особое внимание уделяется мерам безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не можем отменить хоть одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем, ни одного. Но, естественно, мы с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий, организовываем очень аккуратно эти мероприятия. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно приглашать туда людей, как обычно бывает, людей много будет в Минске. Мы очень аккуратно относимся к этому мероприятию. Мы очень просили ветеранов Великой Отечественной войны (их же осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет – 93-95), мы очень их просили, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы их, как обычно это бывало, отвезли на парад.
Во время беседы обсудили и организацию предстоящего саммита ЕАЭС. Его планируют провести в Минске 19 мая. Беларусь на правах принимающей стороны готова обеспечить любой формат заседания. Однако сам Александр Лукашенко за очную встречу. Президент Молдовы, у которого статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, поддержал предложение встретиться лично и подтвердил свое участие при выборе такого формата.
«Непросто было оценить». В Минске наградили победителей конкурса детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»
Новости Беларуси. Итоги конкурса на лучший рисунок «Я помню! Я горжусь!» подвели в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри оценивало около сотни работ юных художников из Беларуси и России.
В результате жарких споров первое место присудили представительнице Центра допризывной подготовки 34-й школы Могилева 11-класснице Полине Моисеевой за картину «В память погибших на Буйничском поле».
Второе место у семилетнего минчанина из 148-й школы Ивана Караванского. Его рисунок называется «Спасибо, прадедушка!». Третье место члены жюри отдали 10-летней Елизавете Снежик за масштабный полихромный карандашный рисунок «Солдат-освободитель».
Федор Ефименко, начальник отдела управления морально-психологического обеспечения:
Это детские рисунки, конечно же, участвовали и какие-то студии художества как Республики Беларусь, так и из-за рубежа. Вот из Российской Федерации в том числе поступали к нам рисунки. Непросто было оценить, потому что рисунков очень много прислали, тысячи детей участвовали в данном конкурсе. Но все-таки в едином мнении мы сошлись, и вот определены победители данного конкурса. Ну и, конечно же, все остальные участники будут поощрены соответствующими грамотами.
Напомним, конкурс на лучший детский рисунок «Беларусь непокоренная» проводился в два этапа. Тройки победителей определяли по результатам каждого из них.