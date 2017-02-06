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Александр Лукашенко: в Администрации Президента должны остаться те, кто хочет работать и приносить пользу стране

06.02.2017 - 13:43

Новости Беларуси. Непрерывное кадровое обновление и исполнительская дисциплина. Такие задачи перед Администрацией Президента поставил 6 января глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко уверен: в этой структуре должны остаться только те, кто хочет работать и приносить пользу стране.

Как главный политический штаб главы государства, Администрация Президента должна аккумулировать самые передовые идеи и стать мощным идеологическим центром, сотрудники которого будут обладать необходимыми знаниями и работать единой командой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни одна проблема, волнующая наших граждан, не должна остаться без вашего внимания. И давайте договоримся, это касается всех присутствующих, вы – руководство Администрации: если только хоть один раз на уровне Президента или где-то прозвучит упрек в плане излишнего бюрократизма, считайте, что вы работаете плохо. Поэтому начинайте с сегодняшнего дня, никакой волокиты, никакого сбрасывания, как это было в советские времена и бытует сегодня зачастую, жалобы, заявления на имя Президента, в Администрацию Президента, вниз. Никакого сбрасывания. Правильно люди нас упрекают: «Мы обращаемся к Президенту как к последней инстанции, чтобы он разобрался, а письма приходят к тем, на кого мы жалуемся». Я буду считать это махровым бюрократизмом как минимум. И не дай бог, мы обнаружим подобные факты. Нам надо четко определиться по идеологии и выстроить некую систему идеологической работы в государстве. Мы как-то пытались это сделать, опираясь и на опыт советских времен, устанавливая единые политические дни и прочее. Но все это скатилось на рельсы формализма и дикой бюрократии: «А, там четверг и еще единый день информирования – мы сейчас всех начальников, заместителей, а если не хватит, то и еще каких-то людей с портфелями и без направим в трудовые коллективы. Они будут вести по определенной теме разговор с людьми». А умеют ли они это делать?
Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано. Иных просто не должно быть.

Отдельно Президент остановился на теме национальной идеологии. Работу в этом направлении необходимо выстраивать по-другому, уходя от формализма и надуманности, – уверен Александр Лукашенко. Подключить к этому процессу структуры, подчиненные Администрации Президента и руководителей: харизматичных, одаренных, способных донести идеи до людей.

Совещание у Президента

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