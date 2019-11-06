Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»
Новости Беларуси. Выполнение белорусско-эмиратских договоренностей Александр Лукашенко обсудил 6 ноября на встрече с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества
Напомним, наследный принц ранее посещал Беларусь. А сейчас на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах определили дальнейшие шаги по выполнению намеченных планов. Глава государства отметил активность эмиратских деловых кругов – она говорит о реальной заинтересованности в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Наследный принц Абу-Даби в Минске: «Здесь я чувствую себя как дома»
Стороны обсудили взаимный интерес в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере. Отдельное внимание – сотрудничеству в области спорта. Кроме того, подробно обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока.
Одной из составляющих белорусско-эмиратских отношений является военно-техническое сотрудничество. Партнеры готовы к расширению диалога в области научных исследований, обучения, проведения совместных тренировок, обмена опытом.
IT, продукты питания, техника. Какие перспективы есть у сотрудничества Беларуси с ОАЭ
Президент Беларуси поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за гостеприимство и внимание, оказываемое белорусской делегации в Эмиратах.
Наследному принцу он подарил панно – двойную голограмму «Соколы». Эта птица является олицетворением силы и мужества, национальным символом Объединенных Арабских Эмиратов.
Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества
Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.
На встрече отметили высокий уровень политического диалога между странами и регулярность контактов. Сотрудничество интенсивно развивается в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Стороны заявили о готовности укреплять белорусско-эмиратское сотрудничество во всех областях.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. В частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта.
Есть большой потенциал и в продолжении инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства. Обсуждается возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания.