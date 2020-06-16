Анатолий Исаченко о VII Форуме регионов Беларуси и России: больше 500 млн долларов уже просматривается к подписанию
Новости Беларуси. Седьмой форум регионов пройдет в Минске и столичной области с 23 по 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 16 июня договорились оргкомитеты обеих стран во время видеоконференции. К такому формату пришлось прибегнуть из-за ситуации с пандемией коронавируса. При этом сама подготовка к форуму идет в плановом режиме.
В программе – пять тематических секций, заседания Совета делового сотрудничества, Межпарламентской комиссии Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России. Завершит программу форума пленарное заседание с участием глав государств. Сейчас стороны активно обсуждают договоры о сотрудничестве и коммерческие контракты, которые планируется подписать на главной площадке белорусско-российского диалога.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Постоянное наполнение идет, сейчас больше 500 миллионов долларов уже просматривается к подписанию. Но я думаю, что цифра будет значительно больше. Наработка идет и по промышленности, и по строительству, и по сельскому хозяйству. Мы работаем по всем направлениям совместно, конечно же, с исполкомами, бизнесом.
По итогам шестого форума регионов в Санкт-Петербурге было подписано порядка 80 соглашений и контрактов на сумму более полумиллиарда долларов.
Александр Лукашенко: уже Россия на границе вопросов не ставит по поводу продуктов. Вышли из изоляции, а кушать хочется, поэтому покупают всё
Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
То, что экономика в современном мире главное, сегодня очевидно всем. Но как быть с миллионами разорванных нитей в период порой необдуманного закрытия границ? Мир после пандемии – это мир новых экономических возможностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сегодня можем, к примеру, увеличить производство и молочки, и мясных изделий, и прочего. Но уже сегодня встал вопрос: а куда продадим? Есть такой вопрос, и особенно в Гродненской области.
Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной
И, насколько я информирован, сегодня уже и Россия нам на границе вопросов не ставит по поводу, что у нас не такие продукты. Два месяца погуляли, проснулись, вышли из изоляции – а кушать хочется, поэтому покупают все.
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