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Андрей Кобяков призвал не затягивать с созданием общего рынка нефти и газа в ЕАЭС

25.10.2017 - 22:16

Новости Беларуси. Беларусь считает недопустимым волокиту в создании общего рынка нефти и газа в ЕАЭС. Позицию нашей страны в Ереване озвучил премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В армянской столице 25 октября собрались главы правительств Евразийского союза. Строительство единого энергетического рынка к 2025 году – вопрос самый чувствительный.

Андрей Кобяков призвал участников объединения не затягивать. Как отметил глава правительства, Беларусь несет прямые убытки из-за запрета на транзит санкционных товаров по территории России. В этом случае белорусская сторона предлагает создать такую схему, контроля, которая бы позволила отличить белорусскую продукцию от санкционки. На встрече в Ереване также обсудили ситуацию на рынке сахара, сроки введения экологических стандартов Евро-5 и тему маркировки товаров.

Андрей Кобяков призвал не затягивать с созданием общего рынка нефти и газа в ЕАЭС

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