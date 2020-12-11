Андрей Кунцевич: на историю нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель Telegram-каналов

Новости Беларуси. На историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы. Это подчеркнули участники круглого стола «Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициаторами проведения встречи выступили депутаты. Вопросы патриотического и гражданского воспитания стоят как никогда остро. Особенно на фоне попыток переписать историю Беларуси. Не случайно встреча прошла в музее истории Великой Отечественной войны. Этому периоду белорусы всегда уделяли особое внимания. На различных фронтах сражались более миллиона наших соотечественников. Более двух миллионов белорусов стали жертвами той войны.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Путь белорусов к собственной государственности был непрост и долог. И каждый шаг, пройденный нашим народом на этом пути, заслуживает уважения и достойного отношения нынешнего поколения белорусов. Это все наша история, и неважно, о каком периоде идет речь. Будь то эпоха Полоцкого княжества или советский период – это наша общая государственная биография, из которой нельзя просто так вырывать страницы в угоду чьих-либо интересов и навязанных извне стереотипов. Уверен, что совместная предметная работа парламентариев, историков, общественников позволит не скатиться белорусам к забвению событий тех лет, не допустит переосмысления темы коллаборационизма, обеления символики пособников фашистов. На историю, на прошлое, как и на настоящее, нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель Telegram-каналов.

По мнению участников встречи, закрепление национальной концепции исторического прошлого, белорусской модели памяти – одни из основных направлений государственной исторической политики.