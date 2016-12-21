новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Андрей Павлюченко возглавил Службу безопасности Президента Республики Беларусь

21.12.2016 - 19:56

Новости Беларуси. Андрей Павлюченко возглавил Службу безопасности Президента. До настоящего времени работал в должности начальника управления в этой структуре. Александр Лукашенко охарактеризовал нового руководителя, как человека опытного, которому присуща железная исполнительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается работы Службы безопасности Президента, глава государства подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких излишеств, особенно во время публичных мероприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне нравится его железная исполнительность. Вот тут надо брать пример, у нас этого не хватает. Не столько в службе безопасности, сколько и в других подразделениях. И с будущего года это качество в стиле любого руководителя (в Администрации Президента я назначил людей) – это главный вопрос – исполнительность. Договорились? Принял Президент решение, а другие в отношении службы не принимают решение. Это должно быть исполнено, чего бы вам это ни стоило. Но и ваша дисциплинированность, ваше поведение – это лицо Президента. Не должно быть никаких излишеств, не должно быть никакого напряга вокруг Президента. В противном случае, если вы начинаете где-то там куролесить и людей излишне отталкивать от Президента (понятно, охрана, понятно, безопасность), но знайте, что каждый человек хочет видеть своего Президента. Да, каждый хочет пощупать, дотронуться и прочее. Это все понятно, не все это можно, позволительно. Но надо находить эту святую середину, чтобы не отталкивать людей излишне от Президента. Надо очень аккуратно работать, профессионально. Служба научилась это делать. Это очень серьезная и опасная служба у вас, самая опасная. Вы всегда должны быть готовы к бою, как у нас раньше говорили, вы всегда в боевом положении. Поэтому этим и обусловлена ваша служба – полная боевая готовность, напряжение неимоверное. И пока все хорошо, вам надо вместе думать, принимать решение и реализовывать его. Но последнее слово за начальником службы.

Смена начальника Службы безопасности Президента не связана с чрезвычайными обстоятельствами, это плановое решение главы государства. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
Павлюченко Андрей Юрьевич тоже не новичок в этой системе, он в службе безопасности с 1996 года. И все должности прошел до начальника уже самостоятельного управления, знает все особенности оперативно-боевой деятельности службы безопасности. Президент поставил некоторые задачи уже перед новым руководителем службы безопасности. Он видит перспективу, что это должна быть служба очень компактная, мобильная, высокопрофессиональная.

Андрей Павлюченко возглавил Службу безопасности Президента Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт – о причинах громких кадровых назначений 21 декабря
Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации Президента Беларуси
Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации Президента Беларуси
Совет Республики дал согласие на назначение председателем ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной
Совет Республики дал согласие на назначение председателем ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной
Александр Лукашенко: 500 долларов должно быть выполнено, от этого мы никуда не уйдем
Александр Лукашенко: 500 долларов должно быть выполнено, от этого мы никуда не уйдем
Александр Лукашенко: нам надо реформировать Администрацию Президента
Александр Лукашенко: нам надо реформировать Администрацию Президента
Наталья Кочанова
Наталья Кочанова назначена главой Администрации Президента Беларуси, Максим Рыженков – первым замом
Лидия Ермошина продолжит работу на посту председателя ЦИК
Лидия Ермошина продолжит работу на посту председателя ЦИК
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Кадровый четверг: какие назначения произвел Президент и что поручил сделать
Все новости по теме Отставки и назначения в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru