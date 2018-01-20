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Анна Гуськова выиграла серебро на этапе КМ по фристайлу в Лейк-Плэсиде

20.01.2018 - 10:38

Новости Беларуси. На пятом этапе Кубка мира по лыжной акробатике серебро завоевала белоруска Анна Гуськова. Соревнования прошли в американском Лейк-Плэсиде. Победу праздновала австралийка Лидия Лассила.

Анна Гуськова лидирует в общем зачете Кубка мира в лыжной акробатике перед заключительным этапом (311 очков).

Белорусские фристайлисты остались без наград. Лучший результат – восьмое место – у Максима Густика (95,13 балла).

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Источник фото: fis-ski.com

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