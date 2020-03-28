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«Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили». Анонс программы «Неделя»

28.03.2020 - 20:36

Новости Беларуси. Тема экономического кризиса в условиях мировой пандемии нашла свое продолжение в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру, и вот некоторые ее темы.

О чем еще расскажут журналисты СТВ? Подробности в видеоматериале.

Итак, информационные итоги недели смотрите 29 марта в вечернем эфире СТВ в 19:30.

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Новости Беларуси. С 30 марта Россия полностью закрывает границы, в том числе и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. В постановлении правительства поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции».

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