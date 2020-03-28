«Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Ужас в том, что в это поверили». Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Тема экономического кризиса в условиях мировой пандемии нашла свое продолжение в воскресном выпуске итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру, и вот некоторые ее темы.
О чем еще расскажут журналисты СТВ? Подробности в видеоматериале.
Итак, информационные итоги недели смотрите 29 марта в вечернем эфире СТВ в 19:30.
С 30 марта Россия полностью закроет границы
Новости Беларуси. С 30 марта Россия полностью закрывает границы, в том числе и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. В постановлении правительства поясняется, что решение принято «в целях предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции».
США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Число случаев заражения COVID-19 в России выросло за последние сутки на 228 и сейчас составляет 1264.