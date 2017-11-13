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Беларусь представит на выставке Dubai Airshow 2017 беспилотники, суперлокаторы и образец противодронного ружья

13.11.2017 - 10:05

Новости Беларуси. Новейшие технологии и возможность оборонного сектора Беларуси будут представлены на аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2017. Выставка проходит в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нашем стенде разработчики продемонстрируют новейшие беспилотники, суперлокаторы и образец противодронного ружья. Для Беларуси участие в таком форуме – не только возможность представить свои разработки, но и расширить деловые контакты с иностранными коллегами.

В последние годы Dubai Airshow превратилась в одну из важнейших выставок подобного рода для стран Персидского залива и Ближнего Востока. В 2017 году о своем участии в ней заявили около тысячи представителей из более чем 60 стран.

Беларусь представит на выставке Dubai Airshow 2017 беспилотники, суперлокаторы и образец противодронного ружья

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