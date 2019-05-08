Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков

08.05.2019 - 20:50

Новости Беларуси. Накануне Дня Победы белорусы создают электронную летопись Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В социальных сетях стартовал интернет-челлендж.

Необходимо разместить фотографию близкого человека – ветерана и рассказать о нем под официальным хэштэгом #Беларусьпомнит.

Наталья Андрушкевич, заместитель заведующего центра информационных и социальных технологиий ЦК ОО «БРСМ»:

Челлендж наш стартовал около трех недель назад, и за это время уже более 2300 публикаций было сделано в социальных сетях Instagram и «Вконтакте». Можно сказать, что достаточно популярный челлендж. Надеемся, что ребята подключатся еще больше, и все вокруг узнают о героях войны.

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