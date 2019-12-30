«Белнефтехим»: дефицита топлива из-за приостановки поставок российской нефти не будет
Новости Беларуси. Дефицита топлива в связи с приостановкой поставок российской нефти не будет. «Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в бензине и дизельном топливе в полном объеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за приостановки поставок черного золота из России белорусские нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку до технологического минимума. Как 3 января отметили в концерне, предпосылок для недостатка топлива на рынке нет: определенный объем сырья добывается в Беларуси. К тому же существует госрезерв, а также технологическая нефть от «Гомельтранснефть Дружба».
Сейчас переговорный процесс по нефти продолжается. Идет работа над заключением январских контрактов. Речь о поставках нефти из России, а также альтернативных источников.
Андрей Бунтаков, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
Наши заводы работают в штатном режиме. Принятые меры по оптимизации загрузки НПЗ позволили нам, в общем-то, увеличить накопление своих ресурсов для последующей переработки. Имеющиеся запасы топлива и режим работы наших нефтеперерабатывающих заводов позволяет в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктах.
Сергей Каморников, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:
С точки зрения обеспечения внутреннего рынка ситуация стабильная. Государственная система нефтепродуктообеспечения всегда работает таким образом, что в первую очередь обеспечивается внутренний рынок, во вторую очередь идут поставки на экспорт. Сегодня даже при чуть сниженных объемах загрузки нефтеперерабатывающих заводов отгрузка с заводов не останавливается. Нефтепродукты поступают на 30 нефтебаз системы «Белоруснефть». Топливо имеется на всех заправочных станциях. Созданные запасы позволяют бесперебойно обеспечивать Республику Беларусь – как физических, так и юридических лиц.
Как заявили сегодня в концерне, белорусская сторона приостановила экспорт нефтепродуктов, однако намерена выполнить все обязательства и в этом сегменте.
Новости экономики за 30.12.2019
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В белорусской истории компании «Янгпур» такое приобретение первое. Это абсолютно новый актив. Сейчас проходит поисково-оценочный этап геологоразведочных работ. Освоение нового промысла позволит существенно нарастить объемы добычи углеводородного сырья.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИЛО КВОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ
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Почти 16 миллионов литров произведут в Минске, 17 – в Минской области. Квота на производство фруктово-ягодных вин – почти 47 миллионов. Также выделена квота в 41 млн литров на производство виноградных вин, 19 млн литров – «Советского шампанского» и других игристых вин.
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Беларусь на них будет представлена единым национальным стендом. В январе намечены выставки в Хельсинки, Мадриде, Нью-Йорке. В феврале возможности белорусского туризма продемонстрируют в Тель-Авиве и Таллине, а в марте экспозиция переместится в Берлин и Москву. Завершит год турвыставок форум в Барселоне. Помимо этого планируются семинары и презентации туристического потенциала Беларуси в России, Литве, Латвии, Эстонии, Сербии, Украине, Польше.
ТОП-5 МЕСТ, КУДА ЛЕТЯТ БЕЛОРУСЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
На последний понедельник уходящего, 2019 года пришлось 27% всех купленных билетов. Почти треть! Авиапассажирам пришлось быть готовыми, как к пробкам на подъездах к аэропорту, так и к очередям в терминале.
В топ-5 самых популярных направлений на новогодних праздниках стали Москва (средняя цена – 154 руб. за билет туда-обратно), Тбилиси, Киев, Ереван и Петербург. Самым роскошным бронированием 30 декабря стал перелет семьи из трех человек на Бали за 6800 рублей в обе стороны.