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Белорусская деревообработка впервые представлена на международной выставке в Бирмингеме

12.10.2017 - 14:30

Новости Беларуси. Экспортный потенциал белорусской деревообработки в эти дни изучают партнеры из Великобритании. В Бирмингеме проходит крупнейший специализированный форум, где впервые представлена национальная экспозиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После модернизации заводов отечественная продукция отвечает всем мировым стандартам. И уже имеет внушительную географию экспорта. Британский рынок – перспективный для наших предприятий. Только в 2016 году Королевство закупило товаров из древесины более чем на 6 миллиардов евро. Фанера, ДСП, и готовая мебель с пометкой «BY» скоро может появиться на торговых площадках Великобритании. Судя по первым дням работы выставки, интерес у партнеров высокий.

Белорусская деревообработка впервые представлена на международной выставке в Бирмингеме

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