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Белорусская команда заняла призовые места на открытом чемпионате лесорубов в Финляндии

21.06.2017 - 13:50

Новости Беларуси. С призовыми местами вернулись белорусские вальщики леса с открытого чемпионата лесорубов в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальную команду в международном первенстве представляли сотрудники предприятий концерна «Беллесбумпром». Дровосеки мерились силами в нескольких упражнениях, в том числе в валке деревьев и обрезке сучьев, где наши участники стали вторыми. А вот в командной эстафете белорусские вальщики леса одержали победу.

Состязания проходили на территории национального музея леса «Лусто» в Финляндии. Урона природе не нанесено.

Белорусская команда заняла призовые места на открытом чемпионате лесорубов в Финляндии

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