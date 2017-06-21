Белорусская команда заняла призовые места на открытом чемпионате лесорубов в Финляндии

Новости Беларуси. С призовыми местами вернулись белорусские вальщики леса с открытого чемпионата лесорубов в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальную команду в международном первенстве представляли сотрудники предприятий концерна «Беллесбумпром». Дровосеки мерились силами в нескольких упражнениях, в том числе в валке деревьев и обрезке сучьев, где наши участники стали вторыми. А вот в командной эстафете белорусские вальщики леса одержали победу.

Состязания проходили на территории национального музея леса «Лусто» в Финляндии. Урона природе не нанесено.