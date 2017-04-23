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Белорусские нефтяники получили первые 300 литров нефти на месторождении под Жлобином

23.04.2017 - 16:42

Новости Беларуси. Первые три сотни литров черного золота получили белорусские нефтяники на территории Восточно-Доброгощанской буровой. Это довольно перспективное месторождение расположено под Жлобином. По оценкам специалистов, в недрах находится до 800 тысяч тонн нефти. Только за прошлый год прирост этого углеводорода в Беларуси увеличился вдвое. Кстати, положительную динамику отмечают и в добыче других ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Также приращены запасы по мелу, строительным материалам, воде. Кроме минеральных ресурсов, восстанавливается и увеличивается потенциал природный.

Напомним, в начале 2017 года на нефтяной карте Беларуси появилось одно из крупнейших месторождений. Его запасы оценивают почти в 2 миллиона тонн на глубине в 5 тысяч метров. Несмотря на внушительную глубину, расчеты показали целесообразность добычи черного золота на Угольском месторождении.

Белорусские нефтяники получили первые 300 литров нефти на месторождении под Жлобином

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