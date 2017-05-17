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Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России

17.05.2017 - 13:51

Новости Беларуси. Белорусские производители получили право на участие в закупках российских госкорпораций. Таким образом, для отечественных поставщиков открывается рынок как минимум в 150 миллиардов долларов. Такое решение принято совместно белорусскими и российскими коллегами.

До недавнего времени товары из нашей страны считались на территории России иностранными. Это негативно сказывалось на цене и конкурентоспособности белорусской продукции. Более того, противоречило законодательству Евразийского экономического союза, согласно которому товары и услуги могут свободно перемещаться во всех странах объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдвард Матулис, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Предприятия и товары стран – участников Договора о Евразийском экономическом союзе будут допускаться к закупкам госкорпораций на тех же условиях, как и товары российского производства. Если будут случаи недопуска белорусских предприятий к закупкам госкорпораций, то это можно будет обжаловать в ФАС РФ.

Условия участия в тендерах будут одинаковы для всех компаний, независимо от того, где они расположены. Отметим, рынок госзакупок Беларуси составляет примерно 7 миллиардов долларов, в то время как российский – около 300.

Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России

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