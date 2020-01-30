Белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Пекин
Новости Беларуси. Белорусский военно-транспортный самолет с гуманитарной помощью для Китая приземлился в аэропорту Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В КНР прибыло 20 тонн белорусских медизделий: лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции. Доставить груз в наиболее пострадавшие от коронавируса районы – личное поручение нашего Президента.
«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса
При необходимости в эту страну отправятся и белорусские медики во главе с министром здравоохранения, чтобы обменяться с коллегами опытом и определить наиболее эффективные методы профилактики распространения инфекции. Детали визита согласовываются с китайской стороной.
Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси
Николай Снопков о назначении послом в Китай: задача, как всегда, простая и глубокая
Новости Беларуси. Кадровый четверг во Дворце Независимости выдался насыщенным на нестандартные решения. Пожалуй, самое громкое назначение 30 января – имя нового представителя нашей страны в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николаю Снопкову поставлена задача совершить настоящий прорыв в отношениях между стратегическими партнерами.
Президент Беларуси: «Китай – это серьёзный приоритет нашей страны»
Настраивая на работу нового посла, Александр Лукашенко заметил: продвигать наши интересы в Поднебесной Николаю Снопкову будет проще, чем любому другому дипломату. Дело в том, что у руководителя дипмиссии сложились отличные отношения с главой Китая и многими чиновниками. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты. К тому же Беларусь – важная составляющая «Шелкового пути XXI века».
Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:
Задача, как всегда, простая и глубокая: обозначенные Президентом высочайшего политического уровня взаимоотношения поставить на мощный фундамент глубокого экономического и торгового сотрудничества.