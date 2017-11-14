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Белорусско-польские отношения в энергетике, сельском хозяйстве и пищевой промышленности обсудят на экономическом форуме в Люблине

14.11.2017 - 09:45

Новости Беларуси. Около 30 белорусских компаний в области энергетики, сельского хозяйства и пищевой промышленности примут участие в белорусско-польском экономическом форуме «Добрососедство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он откроется 14 ноября в польском Люблине.

В рамках форума участники обсудят перспективы работы белорусских и польских предприятий в сферах транспорта и логистики, инновационных технологий, экспорта товаров и услуг, банковского дела, страхования. Также пройдут двусторонние переговоры между представителями белорусских и польских компаний. Кроме того, белорусская делегация посетит польские предприятия, а также Люблинскую энергетическую выставку «Энергетикс-2017».

Белорусско-польские отношения в энергетике, сельском хозяйстве и пищевой промышленности обсудят на экономическом форуме в Люблине

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