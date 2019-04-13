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Белорусы завоевали 8 медалей на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми

13.04.2019 - 21:41

Новости Беларуси. Восемь медалей! На мажорной ноте белорусы закончили выступление на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в грузинском Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 13 апреля, в заключительный день соревнований наши спортсмены завоевали две награды. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио Вадим Стрельцов в весовой категории 102 кг получил большую бронзовую награду, подняв в сумме двоеборья 376 кг. Поддержал почин олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов. Ему покорились 411 кг. У него, как итог, серебро.

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