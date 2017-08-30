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Безопасная дорога у школы, новые трамвайные остановки и подарки для обитателей зоопарка: новости Минска за 30 августа

30.08.2017 - 20:52

Новости Беларуси. Как обезопасили дорогу около одной из школ на проспекте Жукова накануне 1 сентября, где установили новые трамвайные остановки, и от каких подарков не откажутся постояльцы Минского зоопарка? Все подробности узнала дежурный по городу программы «Столичные подробности» на СТВ Оксана Семашко.

Комфортные минуты ожидания. В Минске начали устанавливать новые трамвайные остановки.

Движение здесь восстановят уже первого сентября. Одновременно новые остановки сейчас устанавливают на улицах Чапаева и Платонова. Все комплектующие отечественные. Известно, что такие же остановочные пункты в будущем могут появиться на всем протяжении трамвайной линии от улицы Захарова до Бобруйской.

Александр Луговский, начальник технического отдела ремонтно-механического завода филиала ГП «Минсктранс»:
Все крепкое, все надежное, то есть все делается по проекту.

Эксперимент в действии. Вблизи столичных школ появились дополнительные элементы безопасности.

Делиниаторы – своеобразные дорожные разделители – вблизи 101-й столичной школы сняли проблему парковки прямо на проезжей части и открыли обзор водителям. Так необычная организация движения помогла сделать проспект Жукова спокойнее. А для родителей здесь отвели специальные площадки, куда можно подвезти ребенка. Если проект себя зарекомендует, аналогичные ноу-хау появятся возле каждой столичной школы.

Максим Тебеньков, инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Московского РУВД:
Также до остановки по улице Жукова должна быть пешеходная связь, чтобы дети ходили, и возле второго входа будет пешеходный переход.

Щедрый урожай. Поделиться излишками овощей и фруктов можно с обитателями Минского зоопарка.

Минчане уже активно приносят витаминные продукты для зверей и птиц килограммами. Среди них – тыква, кабачки, еловые шишки, корзинки подсолнечника. Сытную порцию продуктов можно преподнести лично питомцам зоопарка. Примечательно, что от салатов с белорусской грядки не откажутся и достаточно экзотические хищники.

Наталья Сикорина, методист Минского зоопарка:
На самом деле всем перепадают овощи, которые приносят люди. У нас есть такой метод. Мы, допустим, в тыкву кладем мясо какое-то, они, таким образом развлекаясь, достают оттуда мясо.

Безопасная дорога у школы, новые трамвайные остановки и подарки для обитателей зоопарка: новости Минска за 30 августа

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