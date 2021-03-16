Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ
Новости Беларуси. С 1 сентября в Беларуси вводятся биометрические паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписал глава государства. Использование таких документов позволит автоматизировать идентификацию личности и упростить прохождение паспортного контроля. В биопаспорта будет встроена микросхема с фотоизображением и отпечатками пальцев.
Всего появится восемь новых видов документов, в том числе идентификационная карта гражданина. Ее планируется использовать на территории нашей страны. А вот биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу.
Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые не планируется. Привычный документ, удостоверяющий личность, будет выдаваться на прежних условиях. При этом граждане самостоятельно будут решать, какой вид документа они хотят получить.
«В обложку будет встроен микрочип». Когда в Беларуси появятся биометрические паспорта и ID-карты?
Это сегодня без паспорта как без рук. А в недалеком будущем, вероятно, уже в конце текущего года, появится новый и единственный документ, подтверждающий личность: ID-карта (своего рода персональный банк данных с интегрированной микросхемой и QR-кодом). Там будут храниться ваши личные сведения: пол, дата рождения, гражданство, семейное положение. Кроме того, она позволит дистанционно получать все услуги и административные процедуры, которые в нашей стране переведены в электронную форму, даже заменит иностранцам и лицам без гражданства вид на жительство. ID-удостоверения будут действовать только на территории Беларуси, а вот для выезда за ее приделы в обязательном порядке придется оформить новый биометрический паспорт.
Александр Дериколенко, начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
Документ для выезда за границу внешне никаким образом претерпевать какие-то изменения не будет. В обложку будет встроен микрочип с биометрическими данными гражданина. Цель – это в первую очередь автоматизировать труд работников, упростить выполнение электронных услуг и выполнение административных процедур.
Если покидать «синеокую» не в ваших планах, то и получать биометрический паспорт нет необходимости. А для тех, кто часто путешествует, можно приобрести сразу два. На практике это будет выглядеть так: первый документ сдаете для получения визы, а пока ее оформляют, пользуетесь вторым. Удобно. Обзавестись ноу-хау можно будет в отделе по гражданству и миграции по месту регистрации со старым паспортом.
Виктория, паспортист отдела по гражданству и миграции Фрунзенского района РУВД г. Минска:
Приходит гражданин, мы берем у него документ, вставляем в считыватель, его данные считываются. Дальше мы поэтапно оформляем документы, собираем данные, фотографируем, отпечатки пальцев и электронная подпись. А дальше отправляем уже в работу, в печать, ждем, когда будет готов документ.
Все эти процедуры производятся на одном комплексе, который к тому же отслеживает качество проделанных манипуляций.
Александр Дериколенко:
Для сбора биометрических данных гражданина у нас разработана система биометрических данных. Размещено соответствующее оборудование в подразделениях по гражданству и миграции, при помощи которого осуществляется сбор биометрических данных гражданина.
Персональные документы нового типа максимально защищены от взлома, вероятность их подделки буквально сведена к нулю. Будущее не за горами.