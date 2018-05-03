Брестское «Динамо» одержало победу над могилёвским «Днепром» в ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» не оставило шансов могилевскому «Днепру» в ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем на гостевом стадионе парни Радослава Латала смогли победить еще более уверенно, чем две недели назад на домашнем. Команда с запада страны огорчила своих соперников с востока четырьмя мячами, которые провели Милевский, Фамейе и дважды – молодой полузащитник Роман Юзепчук.

«Днепр» в концовке сподобился на гол престижа, но участь свою этим не облегчил.

Оппонентом брестских динамовцев по финалу предсказуемо стал БАТЭ. В Гродно подопечные Олега Дулуба так и не смогли забить «Неману», но благодаря победе в первой игре выбили Николая Я'нуша и компанию из розыгрыша.