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Бродячий пёс стал начальником станции в Японии

15.04.2018 - 22:54

Новости Японии. Необычный начальник железнодорожного вокзала появился в японском городе Адзигасава. На руководящую должность там назначили бездомного пса по кличке Васао, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В обязанности собаки будет входить ежедневное приветствие прибывающих на станцию поездов. Заместителем Васао будет служить его подруга Цубаки, а их двухлетняя дочь Тёмэ станет стажером.

Семейный подряд уже приступил к своим непосредственным обязанностям и дружно поприветствовал прибывающий на Адзигасаву прогулочный поезд.

Бродячий пёс стал начальником станции в Японии

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