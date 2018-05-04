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Букмекеры назвали вероятного победителя ЧМ по хоккею

04.05.2018 - 17:16

Названы фавориты чемпионата мира по хоккею, который стартует 4 мая в Дании.

По версии букмекеров, вероятнее всего победу на турнире одержат хоккеисты из Канады, потому что они уже давно считаются одной из сильнейших мировых сборных.

Следом букмекеры и болельщики отдают предпочтение команде России. Шансы на их победу выросли после триумфа сборной на прошедшей Олимпиаде. Однако на этом турнире у команды сильные соперники, которые готовы сражаться за медали.

Впервые за 26 лет хоккеисты РФ выиграли в финале Олимпиады (читать далее).

В топ-5 сильнейших команд также вошли действующие чемпионы мира – хоккеисты из Швеции, а также из Финляндии и США.

Остальные сборные, по версии букмекеров, практически не имеют шансов завоевать золотые медали. Букмекеры отмечают, что самые низкие шансы у сборных Австрии и Южной Кореи.

Турнир завершится 20 мая.

Сборная Беларуси сразится со шведами 4 мая в группе А – здесь подробнее.

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