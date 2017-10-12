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Цены на свинину упали, а на детские сухие молочные смеси – выросли: результаты мониторинга ФПБ

12.10.2017 - 13:33

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси по результатам мониторнига отмечает снижение цен на свинину и некоторые крупы. Итоги народного контроля в ФПБ озвучили 12 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекция была проведена более чем в 270 магазинах. Почти сто товарных позиций попали в поле зрения специалистов. Сегодня в федерации отметили: цены в целом стабилизируются. Упала в стоимости плодоовощная продукция, что связано с сезонным увеличением предложений аграриев. А вот на ряд молочных товаров цены выросли. В первую очередь это касается сухих детских молочных смесей. Если тенденция будет продолжена, ФПБ попросит соответствующие структуры объяснить обоснованность ценовой политики.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
За последние три месяца мы видим стабилизацию цен. Также по ряду продуктов мы видим снижение цен. Это касается не только сезонных овощей, речь идет и о свинине, и определенных крупах. Но есть и проблемные вопросы, на которые мы обратили внимание. Продолжается сегодня увеличение стоимости кефира, творога, хлеба, пшеничной муки. Но наиболее нас настораживает то, что растет цена на молочные сухие детские смеси.

Еще одним объектом инспекции стала одежда. За последние три месяца рост цен на товары этого сегмента незначительный – не более 2%. Добавим, народный контроль над ценами специалисты проводят каждый квартал.

Цены на свинину упали, а на детские сухие молочные смеси – выросли: результаты мониторинга ФПБ

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