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Чем отличается День Победы в Беларуси от Дня памяти и примирения на Западе?

08.05.2018 - 11:20

Новости мира. День памяти и примирения отмечают 8 мая в западных странах. В отличие от Беларуси, он носит скорее траурный, нежели праздничный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно 8 мая в Европе принято считать днем окончания Второй мировой. Помнят эту дату и в США. Сегодня в Вашингтоне пройдет возложение цветов к национальному мемориалу. Поминальная служба с участием королевской семьи запланирована в столице Британии. Цветы возложат к Могиле неизвестного солдата у парижской Триумфальной арки, а на Елисейских полях состоится традиционный парад. Накануне в городе Нуайе-Сен-Мартен под Парижем к монументу венок от имени Беларуси возложил посол нашей страны во Франции.

Чем отличается День Победы в Беларуси от Дня памяти и примирения на Западе?

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