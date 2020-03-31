Чем занять детей дома? Рассказываем, как работает проект для школьников «Клёвые каникулы»
Новости Беларуси. Школьникам предлагают провести каникулы онлайн. Необычный проект запустили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посадить растение, составить собственный плейлист, сделать уборку или пижамную вечеринку. Таким образом, дети остаются дома, но при этом не скучают.
Кто курирует проект и как стать его участником, расскажет Ирина Недобоева.
Посадить растение, составить собственный плейлист, сделать уборку и организовать пижамную вечеринку. Целую неделю провести в безопасности, но при этом нескучно и с пользой. Такая возможность появилась у каждого белорусского школьника во время весенних каникул.
Выполнить задание и опубликовать фото с хештегом «клёвые каникулы». Необычный онлайн-проект для школьников стартовал в Беларуси
Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и для школьников. Родители стараются прислушиваться к рекомендациям и сводят к минимуму посещение детьми людных мест.
Перспектива просидеть дома всю неделю, признаются Кристина и Полина Телепнёвы, была совсем не радужной. А потому, узнав об онлайн-проекте «Клёвые каникулы», чек-лист с заданиями юные могилевчанки высматривали в соцсетях уже с утра.
Полина Телепнёва, жительница Могилева:
Польза, я сегодня научилась садить огурцы. Вечером мы будем смотреть военный фильм. Но вот уборка, если честно, мне совсем не нравится.
Убавилось хлопот на тему «чем занять ребенка» и у родителей. Дети дома, дети при деле.
Ольга Телепнёва, жительница Могилева:
Дети дома занимаются делом. Мы знаем, контролируем. Мы видим, какие планы составляют. Мы уже можем прийти и посмотреть, чем они занимались. Здорово, конечно, что появился такой проект. Детям очень интересно.
Ирина Недобоева, корреспондент:
После каждого выполненного задания ребятам нужно заселфиться на его фоне. Выложить фотку на своей странице в социальных сетях. И поставить #клёвые каникулы.
Организаторы позаботились, чтобы проект был интересен школьникам разных возрастов. Чек-лист с заданиями разместили на официальных страничках БРСМ. Для каждого – расширенный лайфхак.
Каждый день новая тема и новые задания. Чем дальше, тем интереснее. Ребят привлекает возможность провести нескучно каникулярное время и еще посоперничать в дружеском поединке.
Папа не сдержал слово. Старший брат отвёл сестру на танцы отцов и дочерей
Отец пообещал дочери сходить вместе с ней на танцы, но не сдержал слово. Чтобы девочка не грустила, ей на выручку пришёл брат.
Как рассказала на своей странице в Facebook Трелизия Хамертер, отец её дочери уже второй год подряд не пришёл на встречу. Девочка очень ждала возможности пойти на танцы, куда ходят только дочери с папами.
Фото: facebook.com/trelysia.s.hamerter
По словам Хамертер, ребёнок был весь в слезах. Трелизия не знала, как выбраться из этой ситуации, когда её сын подошёл к сестре и сказал, что так не годится. Мальчик заявил, что его сестра заслуживает того, чтобы мужчина сдержал своё слово и помог ей почувствовать себя особенной.
Фото: facebook.com/trelysia.s.hamerter
Теперь в слезах была уже мама детей. Хамертер гордо сказала, что растит прекрасного юношу, который однажды станет замечательным мужем.
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