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Чемпионат Беларуси по футболу: «Нафтан» одержал вторую победу в сезоне и выбрался в плюс по очкам

01.08.2017 - 09:24

Новости Беларуси. Игра в Слуцке между местным одноименным клубом и новополоцким «Нафтаном» поставила точку в программе 16-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Клуб с севера страны в этом сезоне является безоговорочным аутсайдером, «Слуцк» же борется за высокие места. Но статус оппонентов не смутил игроков «Нафтана» – они сумели вырвать минимальную победу 1:0. Решающий гол на счету Юрия Рыжко.

Эта виктория всего лишь вторая в текущем чемпионате для новополочан. Она позволила им проститься с нулем в графе «набранные очки», ведь начинала первенство команда в «минусе».

Чемпионат Беларуси по футболу: «Нафтан» одержал вторую победу в сезоне и выбрался в плюс по очкам

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