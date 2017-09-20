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Чемпионат Беларуси по мини-футболу среди команд Высшей лиги: «Дорожник» сыграл с гомельским клубом БЧ – 2:2

20.09.2017 - 18:54

Новости Беларуси. В заключительной игре 3-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд Высшей лиги обладатель Кубка и Суперкубка страны «Дорожник» на родном паркете принимал гомельский клуб БЧ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбольный вечер выдался на славу. Вот, правда, футбол был не большой, а мини. Зато не матч, а самое настоящее сражение на паркете. Обе команды стартовали в родном чемпионате не лучшим образом. Однако, в отличие от минчан, команду из Гомеля винить в этом не стоит. Совсем недавно, на радость своим болельщикам, футболисты БЧ стали чемпионами мира среди железнодорожников.

В дебюте игры счет открыли хозяева, но еще в первой 20-минутке гомельчане сумели отыграться. На протяжении встречи мяч не раз с грохотом попадал в перекладину, заставив хвататься болельщиков за головы. Во втором тайме команды еще по разу сумели огорчить друг друга. Итог – 2:2.

Валерий Досько, главный тренер МФК «Дорожник»:
Я считаю, что где-то моментами мы владели инициативой. После инициатива переходила к соперникам. Они приехали без очков, нужно тоже было очки набирать. Команда хорошая.

Минский «Дорожник» положил себе в карман только 1 балл, тем самым несильно поправив свое турнирное положение. Железнодорожники, к удивлению многих, ни в чем не уступали сопернику и по праву увезли ничью из Минска. Десятки блокированных ударов и нарушений правил – борьба была бескомпромиссной.

Максим Лысенко, вратарь МФК «Дорожник»:
Борьба получилась закрытой. Не особо много моментов было – как у нас, так и у них. По территориальным преимуществам владели больше мы. Я считаю, должны были доводить игру до победы.

Приятно, что на трибунах было немало как молодых, так и болельщиков постарше. Антураж матча и зрительский интерес прилично заводили ребят из обеих команд. Борьба в национальном чемпионате накаляется с каждым туром. То ли еще будет!

Чемпионат Беларуси по мини-футболу среди команд Высшей лиги: «Дорожник» сыграл с гомельским клубом БЧ – 2:2

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