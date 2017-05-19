новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Беларуси и Латвии

19.05.2017 - 16:31

Новости Беларуси. Хорошая новость 19 мая пришла из немецкого Кельна. Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Решение принято на конгрессе Международной федерации. Конкуренцию Минску и Риге составляла Финляндия. Голоса разделились: 55 против 52.

Мировое первенство, как планируется, пройдет с 7 по 23 мая. Ожидается, что финал и полуфинальные матчи пройдут в Минске.

На правах хозяев турнира Беларусь и Латвия выступят ни впервые. Балтийское государство принимало чемпионат в 2006 году. В нашей стране он прошел в 2014 году и был признан одним из лучших за всю историю проведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск-Арена

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сборная Беларуси по хоккею 16 мая завершит выступление на чемпионате мира поединком с Норвегией
Сборная Беларуси по хоккею 16 мая завершит выступление на чемпионате мира поединком с Норвегией
Белорусские хоккеисты в 2018 году отправятся в Данию на чемпионат мира
Белорусские хоккеисты в 2018 году отправятся в Данию на чемпионат мира
Первая победа на ЧМ по хоккею: сборная Беларуси одолела Словению и сохранила прописку в элитном дивизионе
Первая победа на ЧМ по хоккею: сборная Беларуси одолела Словению и сохранила прописку в элитном дивизионе
Четвертое поражение подряд: хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии на чемпионате мира
Четвертое поражение подряд: хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии на чемпионате мира
Директор СДЮШОР «Динамо», тренер команды Президента Дмитрий Басков – о старте сборной Беларуси на ЧМ по хоккею
Директор СДЮШОР «Динамо», тренер команды Президента Дмитрий Басков – о старте сборной Беларуси на ЧМ по хоккею
Сборная белорусов проиграла финнам на старте ЧМ по хоккею со счетом 2:3
Сборная Беларуси проиграла финнам на старте ЧМ по хоккею со счетом 2:3
«Ситуация напоминает театр абсурда». В Минспорта и туризма прокомментировали обыск во Франции белорусских хоккеистов
«Ситуация напоминает театр абсурда». В Минспорта и туризма прокомментировали обыск во Франции белорусских хоккеистов
Хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс открыли счет своим победам в полуфинальной серии Востока с Оттавой
Хоккеисты Нью-Йорк Рейнджерс открыли счет своим победам в полуфинальной серии Востока с Оттавой
Все новости по теме Чемпионат мира по хоккею
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru