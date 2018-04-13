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Чернобыльскую АЭС официально открыли для туристов. Цена экскурсии около 100 долларов

13.04.2018 - 11:47

Новости Украины. Чернобыльскую атомную электростанцию официально открыли для туристов. Теперь посетить это место сможет любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого нужно будет пройти обязательный дозиметрический контроль и получить необходимые средства защиты. В программе тура, который организовывает сама АЭС, экскурсия по станции и заброшенному городу Припять, посещение мемориала, обед в столовой вместе с сотрудниками объекта и даже кормежка трехметровых чернобыльских сомов. Стоимость экскурсии составит около 100 долларов.

Чернобыльскую АЭС официально открыли для туристов. Цена экскурсии около 100 долларов

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