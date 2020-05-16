«Черёмуховые холода». Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Европе в мае выпал снег. Свидетелями этому стали жители Германии, Литвы, Латвии. Местами выпало до 10 миллиметров осадков. В Беларуси зима решила вернуться в Минскую и Гродненскую области. Как часто такое явление бывает в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Такое явление изредка в Беларуси в мае встречается. Обычно при вторжении холодного арктического воздуха с северных широт. Температура воздуха при этом понижается значительно на высотах, и в то же время у земли идёт снег.
А чего ждать от погоды на предстоящей неделе? Пляжный сезон откладывается?
Ольга Федотова:
Пока на повестке дня «черёмуховые холода». Так что нужно одеваться теплее, особенно в утренние часы, когда велика угроза ночных заморозков. В течение недели приток холодного воздуха с северо-запада Европы продолжится. И погода обещает быть довольно-таки холодной. При поступлении воздушных масс с Балтийского моря местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы ожидается порывистый западный ветер. А днём от +11 до +16, по югу страны до +18. Во вторник ожидается, что система атмосферных фронтов со Скандинавии будет смещаться, которая вызовет дожди. Температура днём от +8 до +14. в среду приток холодного воздуха со Скандинавии усилится и температурный фон начнёт понижаться.
До конца рабочей недели ожидается холодная, с ночными заморозками погода.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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