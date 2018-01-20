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«Честная игра имени Домрачевой». Губерниев показал фото с Дарьей и Уле-Эйнаром

20.01.2018 - 18:49

Новости Беларуси. 20 января Дарья Домрачева завоевала бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победу в пасьюте одержала немка Лаура Дальмайер. Второе место у итальянки Доротеи Вирер.

После четвертого огневого рубежа Домрачева и Вирер бежали вместе практически до последних метров дистанции. На кону – серебро гонки. Подходя к финишному створу, спортсменка из Италии потеряла палку, на которую наступила Домрачева. Белорусская биатлонистка не стала обгонять соперницу.

Во время короткого интервью после гонки Дарья рассказала, что произошло на подходе к финишному створу.

Дарья Домрачева: 
Наступила на палку Доротее в финишном створе, она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться на финишной прямой со спортсменом, который потерял палку по моей вине.

Fair-play Дарьи Домрачевой оценили поклонники биатлона (здесь подробнее). Поступок белоруски сейчас активно обсуждают в спортивных пабликах. Не остались в стороне и медийные персоны. Российский комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram выложил эту фотографию.


Источник фото: instagram.com/guberniev_dmitry/

«Дарья плюс Уле, скромный комментатор и какой-то мужик! Виват, @dadofun – честная игра имени Домрачевой! Переживаем за Бьёрндалена и поддерживаем великого», – такую подпись под снимком оставил комментатор.

Дарья Домрачева на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце

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Фото: instagram.com/skardinon
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