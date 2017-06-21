новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Читать тексты, не открывая книгу»: для чего нужен лазерно-оптический терагерцовый спектрометр

21.06.2017 - 13:41

Лазерно-оптический терагерцовый спектрометр – уникальная разработка наших ученых. За сложным названием кроется не менее сложная структура. Это своеобразный «рентген», с помощью него можно с легкостью определить любой предмет.

Андрей Ляхнович, старший научный сотрудник лаборатории систем преобразования световых полей Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси:
Мы получаем возможность исследовать скрытые вещества, до которых обычными оптическими способами добраться и увидеть невозможно. Объекты могут сканировать не только по пространству, но и по глубине.

Оказывается, каждое вещество характеризуется своим спектром. Зная его, можно увидеть то, что скрыто от глаз. Достаточно поместить объект в измерительную камеру и сравнить полученные данные с каталогом.

Андрей Ляхнович:
Помещаем образец толщиной в несколько миллиметров в спектрометр и на экране видим изменение в спектре.

Объекты, которые способно выявить данное устройство, могут быть различными – биологические вещества, медицинские препараты, пластмассы. Для терагерцового излучения, в отличие от оптического и рентгеновского, преград практически нет. Оно способно проникать сквозь одежду, бумагу, картон. Единственное ограничение – это металл. Поэтому такое устройство можно применять в различных областях – в производстве, системах безопасности. К примеру, терагерцовый спектрометр способен выявить такие опасные компоненты, как яды, отравляющие и психотропные вещества. А можно использовать «безвредный рентген» и необычным образом.

Андрей Ляхнович:
Мы имеем возможность читать тексты с глубины 20 страниц, не открывая саму книгу. Для ветхих фолиантов, которые имеют историческую ценность, это очень важно.

Терагерцовый спектрометр уже прошел все испытания. Ученые также разработали и более компактную модель аппарата, который может поместиться в обычном кейсе. Не исключено, что в будущем данное устройство будет использоваться и для других целей. К примеру, его задействуют в определении злокачественных образований.

«Читать тексты, не открывая книгу»: для чего нужен лазерно-оптический терагерцовый спектрометр

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси впервые готовят к запуску студенческий наноспутник
Беларусь представит свои лучшие научные идеи на выставке высоких технологий в Майами
Беларусь представит свои лучшие научные идеи на выставке высоких технологий в Майами
Стадо трансгенных коз с лечебным молоком создано в Беларуси
Первый «Научный хакатон» Беларуси стартует 2 июня в Минске
Первый «Научный хакатон» Беларуси стартует 2 июня в Минске
Белорусские ученые разработали пленкообразующие составы для ускоренения черенков
Школа молодого ученого начала работать в НАН Беларуси
Школа молодого ученого начала работать в НАН Беларуси
Проект «Ученый под ключ» стартует 29 мая в НАН Беларуси
Проект «Ученый под ключ» стартует 29 мая в НАН Беларуси
Использование 3D принтеров в медицине: новая разработка белорусских учёных
Все новости по теме Белорусская наука
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru