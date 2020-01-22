Чижик о новом белорусском спутнике: «Мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать»
Создание нового белорусского спутника обсуждали в программе «В обстановке мира».
Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый
Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:
Мы стали космической державой. Мы в прошлом году собрали 31-ый конгресс участников космических полётов. Приехали в Минск – никогда такого не было – у нас было около сотни космонавтов, астронавтов, тайконавтов. Президент страны встречался, говорил, никогда столько героев в Беларуси не было одновременно. И это значит – уважение к нам.
Сегодня мы имеем спутник дистанционного зондирования земли, который даёт разрешение 2 метра. Это не так много, это даёт возможность нам, в целом, обозреть территории, причём по всем земному шару. Но время подходит, хотя мы продлили срок действия этого спутника, значительно продлили. Но всё равно, время подходит.
И сейчас мы работаем над новым вариантом, который планируется 0,4 метра – это 40 сантиметров разрешение. Это будет очень хорошее информационное разрешение. И, безусловно, мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать. Но мы приобретаем опыт. Мы уже приобрели опыт, как использовать эти данные, как обрабатывать изображения, как получать с этого пользу.
Председателем Межгоссовета по космосу СНГ избрали Владимира Гусакова
Новости Беларуси. Владимира Гусакова избрали председателем Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый
На встречу съехались представители космической отросли Армении, Беларуси, Казахстана, России. Решение о такой кооперации было принято главами государств в 2019 году в Астане.
Развитие космической отрасли для Беларуси сегодня одно из самых перспективных направлений. Мы обладаем необходимыми технологиями, предприятия готовы экспортировать сопутствующие услуги – оптику, систему зондирования земли. Например, наша система мониторинга принесла около 80 миллионов долларов. Пока же самые крупные проекты в этой сфере реализуем совместно с Россией.
Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет
21 января во Дворце Независимости Президент Беларуси встретился с главой «Роскосмоса».
Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»
Александр Лукашенко отметил, что мы открыты для сотрудничества, в частности, готовы помочь с возведением объектов на космодроме «Восточный».