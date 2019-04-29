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ЧМ-2019. Беларусь обыграла Литву со счётом 4:3

29.04.2019 - 15:27

Новости Беларуси. В первом матче чемпионата мира сборная Беларуси обыграла команду из Литвы – 4:3 (3:2, 0:0, 1:1). Заброшенными шайбами у нас отличились Станислав Лопачук, Сергей Малявко, Джэфф Платт и Никита Феоктистов.

Уже завтра, 30 апреля, подопечные Андрея Сидоренко сразятся с венграми, которые сегодня уступили южнокорейским хоккеистам (1:5). Для выхода в элиту нашим парням нужно занимать место не ниже второго, помимо сборной Венгрии нам предстоит сыграть против Словении, Казахстана и Южной Кореи.  

Корреспондент СТВ Наталья Федорцова вела текстовую трансляцию матча (здесь подробнее). 

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