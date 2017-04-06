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В Армении чиновники будут трудиться по 10-12 часов в день, в том числе по субботам

06.04.2017 - 16:02

Новости Армении. Правительство Армении переходит на «чрезвычайный режим работы». Отныне чиновники будут трудиться не по 8 часов в день, а по 10-12. В том числе и по субботам.

В воскресенье в стране прошли парламентские выборы. Места национальном собрании получили все 4 политические силы. Как заявил министр финансов Армении, пришла пора выполнять данные народу обещания, и так как чиновники сами установили для себя высокую планку, то и работать должны больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чрезвычайный режим работы». В Армении чиновники будут трудиться по 10-12 часов в день, в том числе по субботам

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