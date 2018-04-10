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Что думает о промо-туре «Евровидения» Alekseev и какие страны уже посетил?

10.04.2018 - 18:48

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Какие страны Вы уже посетили в промо-туре?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
Я всегда начинаю вспоминать – у меня перед глазами мой календарь, органайзер он ещё раньше назывался. Мы были уже в Баку, около месяца назад. Это было первое выступление, первый концерт.

Такой волнительный момент.

Но всё прошло очень-очень тепло, концерт получился просто бесподобный. После Баку в рамках «евровидийного» промо-тура был Таллинн, Эстония. Там тоже было большое количество интервью, концерты потрясающие. И дальше мы отправились в Вильнюс. Такие очень удивительные чувства, когда ты только взлетаешь и сразу же нужно садиться. Это прямо совсем рядом. Там нам, кстати, удалось погулять по городу, что крайне редко бывает.

И в Вильнюсе, конечно, центр – совершенно потрясающий.

Тоже был первый мой концерт. И это так приятно, что у меня есть возможность, благодаря вот этому туру, посвящённому «Евровидению», посещать новые для меня страны, где у меня ещё не было концертов. И это такой новый опыт общения с людьми, со зрителями.

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

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