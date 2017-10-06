новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Что известно о поисках Максима Мархалюка: комментарий Интерпола

06.10.2017 - 18:54

Новости Беларуси. Пропавший в Беловежской пуще десятилетний Максим Мархалюк объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Информация о ребенке теперь доступна специалистам почти всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это фотографии и подробное описание мальчика. Впрочем, как сообщили в МВД Беларуси, сотрудничество с коллегами из Интерпола началось гораздо раньше. В момент, когда в деле о пропаже появился польский след.

Александр Петран, начальник Национального центра бюро Интерпола в Республике Беларусь:
Хотелось бы отметить, что ряд значимой информации о его возможном местонахождении на территории  Польши отрабатывался нами по каналу Интерпола еще до его официального объявления в международный розыск. Вся значимая информация, касающаяся международного розыска Максима, отрабатывается незамедлительно по каналам Интерпола.

Напомним, Максим Мархалюк пропал 16 сентября. По делу об исчезновении ребенка следователи отрабатывают несколько версий.

Что известно о поисках Максима Мархалюка: комментарий Интерпола

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: скриншот с сайта interpol.int
СК: пропавший Максим Мархалюк объявлен в международный розыск
Иван Носкевич о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения 10-летнего мальчика: Решение было принято осознанно
Иван Носкевич о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения 10-летнего мальчика: Решение было принято осознанно
Председатель СК: Сегодня нет данных, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления
Председатель СК: Сегодня нет данных, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления
СК: возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка
«Это как личная трагедия для каждого»: всей страной уже 9-е сутки ищут пропавшего Максима Мархалюка
«Это как личная трагедия для каждого»: всей страной уже 9-е сутки ищут пропавшего Максима Мархалюка
На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли: кинолог из Бреста о поисках пропавшего Максима Мархалюка
На запах они реагируют, если б где-то что-то лежало, они бы нашли: кинолог из Бреста о поисках пропавшего Максима Мархалюка
Новых фактов и версий нет: девятые сутки в Беловежской пуще ищут пропавшего Максима Мархалюка
Новых фактов и версий нет: девятые сутки в Беловежской пуще ищут пропавшего Максима Мархалюка
Беспрецедентный случай: вся страна объединилась на поиске 10-летнего мальчика в Беловежской пуще
Беспрецедентный случай: вся страна объединилась на поиске 10-летнего мальчика в Беловежской пуще
Все новости по теме Поиски Максима Мархалюка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru