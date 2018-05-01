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Что нового появится в парках «Тиволи» и «Дививелка»?

01.05.2018 - 14:05

Новости Беларуси. На территории Фрунзенского района активно ведется благоустройство зеленых зон города. Какие парки ждут изменения, рассказал в программе «Большой город» директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района».
Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска»:
В этом году планируется на территории Фрунзенского района выполнить работы в парке «Тиволи». Запланировано выполнить плиточное покрытие, создать спортивные площадки, площадки для отдыха и проведения культурно массовых мероприятий. В парке «Дививелка» планируется создать аллею спасателя.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»

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