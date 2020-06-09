Цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные Минздрава за 29 июня
Новости Беларуси. На 29 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 45 213 пациентов. Ранее у них был подтвержден диагноз COVID-19.
По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 61 790 человек с положительным тестом на коронавирус.
Всего было сделано 992 007 тестов.
Умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Куда продолжат госпитализировать с коронавирусом (читать далее).
Чартерную программу в Тунис отложили на неделю
Новости Беларуси. Тунис переносится на неделю. Принято решение отложить намеченный ранее на 28 июня старт чартерной программы до 5 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы отдыха надеются, что к этому времени Беларусь войдет в список стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19.
Африканский курорт открылся для зарубежных туристов в минувшую субботу, 27 июня. Местные власти разработали несколько вариантов въезда: как с обязательными тестами, так и без них.
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