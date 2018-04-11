Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко

Меня зовут Сергеенко Ирина.
Очень люблю фотографировать свой родной край)
Фото с делано в моей родной деревне Лубеники, Брагинского района, Гомельской области.
Меня зовут Сергеенко Ирина.
Очень люблю фотографировать свой родной край)
Фото с делано в моей родной деревне Лубеники, Брагинского района, Гомельской области.
|Минск. Фото прислал Виктор Белов
|Здравнево, Витебский район (Витебская область). Видео прислал Николай Горбунов
|г.п.Лельчицы и д.Боровое, Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич
|Д. Вишенька, Червенский район (Минская область). Фото прислала Ирина Малиновская
|Толочинский район (Витебская область). Видео прислал Дмитрий Ивченко
|Гомель. Фото прислал Андрей Феоктистов
|Кировский район (Могилёвская область). Фото прислал Максим Микешин
|д.Грудиновка, Быховский район (Могилёвская область). Фото прислал Сергей Старовойтов