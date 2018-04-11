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Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко

11.04.2018 - 19:14

Меня зовут Сергеенко Ирина.
Очень люблю фотографировать свой родной край)  
Фото с делано в моей родной  деревне Лубеники, Брагинского района, Гомельской области.   

Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
Фото. Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко

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